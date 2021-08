Senlis Senlis Oise, Senlis Les Rendez-vous de midi : “La plaidoirie senlisienne” Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Les Rendez-vous de midi : "La plaidoirie senlisienne" 2021-10-07 12:00:00 – 2021-10-08 13:00:00

Senlis Oise

Chaque 1er vendredi du mois pendant la pause de midi, laissez-vous embarquer dans un vagabondage artistique qui vous conduira de secrets d'ateliers en anecdotes croustillantes, d'histoires insolites en légendes ancestrales, à observer les collections sous un jour inattendu. Vous découvrirez la face cachée des œuvres (exposées ou exceptionnellement sorties des réserves), la petite histoire de la grande Histoire de l'Art: Thomas Couture, La Main de l'avocat, nouvelle acquisition. Gratuit – Inscription conseillée.

musees@ville-senlis.fr +33 3 44 24 86 72 http://musees.ville-senlis.fr/

