Flers Flers Flers, Orne Les Rendez-vous de l’hiver – Le marché de Noël Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Les Rendez-vous de l’hiver – Le marché de Noël Flers, 11 décembre 2021, Flers. Les Rendez-vous de l’hiver – Le marché de Noël Flers

2021-12-11 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-12 20:00:00 20:00:00

Flers Orne Flers Tous vos week-end de décembre sont rythmés par les Rendez-vous de l’hiver. – Une soixantaine d’exposants proposent plein d’idées cadeaux: artisanat, décoration, produits du terroir…

-déambulation et photo avec le Père-Noël

-balades en calèche dans la ville

– boissons chaudes et gourmandises Et toujours de 18h à 20h, la diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint Germain

Le géant de Flers: L’histoire est inspirée du roman « Un bon gros géant » de Roald Dahl. Léonard, un jeune flérien, se retrouve nez à nez avec un Géant le soir de Noël. Celui-ci demande au garçon de l’aider à mettre en place le décor de Noël dans Flers. Carrousel et boîte aux lettres du Père-Noël disponibles sur la place. Tous vos week-end de décembre sont rythmés par les Rendez-vous de l’hiver. – Une soixantaine d’exposants proposent plein d’idées cadeaux: artisanat, décoration, produits du terroir…

-déambulation et photo avec le Père-Noël

-balades en calèche… +33 2 33 65 06 75 https://www.flerstourisme.fr/ Tous vos week-end de décembre sont rythmés par les Rendez-vous de l’hiver. – Une soixantaine d’exposants proposent plein d’idées cadeaux: artisanat, décoration, produits du terroir…

-déambulation et photo avec le Père-Noël

-balades en calèche dans la ville

– boissons chaudes et gourmandises Et toujours de 18h à 20h, la diffusion du mapping vidéo sur l’église Saint Germain

Le géant de Flers: L’histoire est inspirée du roman « Un bon gros géant » de Roald Dahl. Léonard, un jeune flérien, se retrouve nez à nez avec un Géant le soir de Noël. Celui-ci demande au garçon de l’aider à mettre en place le décor de Noël dans Flers. Carrousel et boîte aux lettres du Père-Noël disponibles sur la place. Flers

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Flers agglo

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Ville Flers lieuville Flers