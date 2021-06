LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : CONCERT DE THE LOIRE VALLEY CALYPSOS Mamers, 26 juin 2021-26 juin 2021, Mamers.

Mamers Sarthe

20h15 : Stereo Snap

Composé d’un mix de cultures anglophones et francophones, l’univers de StereoSnap s’étend de la soul au hip- hop jusqu’à l’alternatif. Equilibre subtil entre sons acoustiques et électroniques, StereoSnap conserve un ensemble minimaliste surprenant !

Ces trois membres, issus de cultures riches et variées, créent une musique qui parle à un public hétéroclite et multiculturel, représentant les quatre coins du monde.

21h30 : The Loire Valley Calypsos

The Loire Valley Calypsos en cinq mots : vintage, dansant, ensoleillé, festif et drôle. Une musique tropicadélique qui chaloupe jusqu’à la transe. Quatre musiciens aventuriers de la musique qui se promènent d’île en île, d’un océan à l’autre, et se permettent même d’étonnants détours cosmiques.

The Loire Valley Calypsos revisite le calypso, cette musique populaire des caraïbes anglophones des années 50-60, en y ajoutant toutes les influences des musiques du monde. Les instruments acoustiques se mêlent aux arrangements plus électriques, voire psyché parfois.

À la Plaine St Jean à Mamers. Entrée libre à partir de 20h. Bar sur place

