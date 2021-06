LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : CINÉMA EN PLEIN AIR Marolles-les-Braults, 27 août 2021-27 août 2021, Marolles-les-Braults.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ : CINÉMA EN PLEIN AIR 2021-08-27 20:30:00 – 2021-08-27 23:30:00

Marolles-les-Braults Sarthe Marolles-les-Braults

Au programme de la soirée le film « Le Prince oublié », avec Omar Sy

Sophia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour s’endormir. Ses récists extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le prince courageux.

Mais quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Dans Leur monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique des aventures pour conserver une place dans l’histoire !

Entrée libre et gratuite pour tous – Parc Pierre Gascher (derrière la bibliothèque) à Marolles-les-Braults

Un film en plein air pour clore cette belle saison d’été !

