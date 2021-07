Roubaix Visioconférence, Nord, Roubaix Les rencontres PRIF (à destination des professionnels) Visioconférence, Roubaix Catégories d’évènement: Nord

le vendredi 17 septembre à 14:00

**Cette rencontre est réservée aux professionnels.** Rencontrez-nous pour parler formation ! Les rencontres PRIF ont pour objectif de nous permettre de mieux vous connaitre afin d’enrichir notre partenariat avec vous ! Nous sommes là pour vous apporter toutes les informations sur la formation, les métiers porteurs. C’est aussi l’occasion de vous présenter la programmation Proch’Info Formation et toutes les actions de la MiE du Roubaisis qui répondront aux besoins de vos publics. N’hésitez pas, nous sommes là pour vous ! * **Au programme de la rencontre :** Présentation de Proch’Info Formation, ses missions, sa programmation d’ateliers avec le : petit atelier formation, le jeu des 1000 Jobs nouvelle version ou encore les zooms action de formation. * Présentation des actions de la MiE notamment sur l’entrepreneuriat, le coaching numérique… * Actualités de la formation : des nouveaux dispositifs, programmes de formation à promouvoir ! * La plateforme métiers, les guides formations à découvrir De plus, notre équipe s’adapte au contexte, nous vous proposons des rencontres en présentiel, mais aussi en distanciel !

