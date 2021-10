Bordeaux Cité Mondiale Bordeaux, Gironde Les rencontres de l’alimentation Nouvelle-Aquitaine Cité Mondiale Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Les rencontres de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine

Cité Mondiale, le jeudi 21 octobre à 10:00

La rencontre de clôture aura lieu le **jeudi 21 octobre 2021, de 10h à 12h**. Elle permettra de proposer des **pistes de réflexion pouvant faire l’objet d’une expérimentation sur notre territoire**, en adéquation avec les besoins des producteurs et entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Elle aura lieu en présence d’Alain Rousset, Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et d’Erik Orsenna, membre de l’Académie Française. Le nombre de places étant limité, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien “contact” ci-dessous. Si vous ne pouvez pas y assister en présentiel, la conférence sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube de l’AANA. Afin de recevoir le lien de visionnage, vous pouvez vous inscrire à partir du site internet de l’AANA.

Cité Mondiale 6 parvis des Chartrons Bordeaux

