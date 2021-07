Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Les Rencontres de la Cabane « Le Buxitron, par Nicolas Merle » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Rocher de Palmer, le mercredi 27 octobre à 15:00

Les Ondes Martenot sont un instrument rare et fascinant, inventé dans les années 1920. Adepte du mouvement DIY (Fais-le toi-même), Nicolas Merle a imaginé et fabriqué son propre instrument, inspiré des Ondes Martenot. Au fil d’improvisations zen, il nous embarque dans un voyage sonore méditatif. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, venez découvrir l’histoire, les sonorités et les mélodies d’un musicien, d’un instrument de musique. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T16:30:00

