Les Rencontres Brestoises de la BD 2021 Brest, 18 septembre 2021, Brest.

Les Rencontres Brestoises de la BD 2021 2021-09-18 – 2021-09-19 Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou

Brest Finistère

Rencontres-dédicaces avec 40 auteurs, de renom ou nouveaux talents, venus des quatre coins de la France et parfois d’autres pays, au sein d’un salon du livre réunissant plus d’une vingtaine d’exposants, en majorité des maisons d’édition et des auteurs auto-édités du Finistère ou des autres départements bretons.

Ateliers, projections, performances et concerts à la croisée des arts, expositions dans divers lieux de la ville.

Plus d’informations sur www.brestenbulle.fr

asso.brestenbulle@gmail.com http://www.brestenbulle.fr/

Rencontres-dédicaces avec 40 auteurs, de renom ou nouveaux talents, venus des quatre coins de la France et parfois d’autres pays, au sein d’un salon du livre réunissant plus d’une vingtaine d’exposants, en majorité des maisons d’édition et des auteurs auto-édités du Finistère ou des autres départements bretons.

Ateliers, projections, performances et concerts à la croisée des arts, expositions dans divers lieux de la ville.

Plus d’informations sur www.brestenbulle.fr

dernière mise à jour : 2021-08-30 par