Les Racontines en balade Saint-Bonnet-le-Château, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Saint-Bonnet-le-Château. Les Racontines en balade 2021-07-15 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-15 16:00:00 16:00:00 Rendez-vous devant la librairie Livresse 14 place de la République

Saint-Bonnet-le-Château Loire EUR 2 2 Une nouvelle ballade contée avec des épreuves et des énigmes dans les rues du vieux St Bonnet le Château! livresse42@gmail.com +33 4 77 50 76 99 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

