Espace Marcel Carné, le mercredi 15 décembre à 20:30

Pour ce cycle de concertos pour violon, célèbre dès sa publication en 1725, chaque saison est précédée d’un sonnet explicatif avec des renvois aux parties correspondantes de la musique. Le maître vénitien se faisait donc peintre : sa musique est descriptive, illustrative et donne à entendre les sonorités du « chien qui aboie » ou du « berger qui dort ». Au-delà du pittoresque, Vivaldi accède à l’essence même de chaque saison, et ce par l’invention et l’ingéniosité de son utilisation des instruments à cordes. C’est à cette virtuosité que fait écho Ástor Piazzolla en composant ses Quatre Saisons de Buenos Aires (Los Cuatro Estaciones porteñas). Alors que les saisons de Vivaldi sont baroques et pastorales, celles du roi du tango argentin sont urbaines : ce concert vous propose un jeu de miroir entre les deux œuvres.

L’Orchestre National d’Île-de-France propose cette œuvre que l’on ne présente plus : tout le monde connaît et chantonne à tue-tête les passages les plus saillants des Quatre Saisons de Vivaldi.

