Les p’tits tressages de l’été Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Villaines-les-Rochers

Les p’tits tressages de l’été Villaines-les-Rochers, 6 juillet 2022, Villaines-les-Rochers. Les p’tits tressages de l’été Villaines-les-Rochers

2022-07-06 – 2022-08-31

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire 12 EUR ateliers d’initiation à la vannerie ateliers d’initiation à la vannerie espaceosiervannerie@orange.fr +33 7 88 24 47 35 https://espaceculturelosiervannerie.unblog.fr/ ateliers d’initiation à la vannerie Espace culturel osier vannerie

Villaines-les-Rochers

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Autres Lieu Villaines-les-Rochers Adresse Ville Villaines-les-Rochers lieuville Villaines-les-Rochers Departement Indre-et-Loire

Les p’tits tressages de l’été Villaines-les-Rochers 2022-07-06 was last modified: by Les p’tits tressages de l’été Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers 6 juillet 2022 Indre-et-Loire Villaines-les-Rochers

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire