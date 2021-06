Fillière Centre de vacances "La métralière" Fillière, Haute-Savoie Les P’tits resistants des Glières Centre de vacances « La métralière » Fillière Catégories d’évènement: Fillière

Haute-Savoie

Les P’tits resistants des Glières Centre de vacances « La métralière », 22 août 2021-22 août 2021, Fillière. Les P’tits resistants des Glières

du dimanche 22 août au dimanche 29 août à Centre de vacances « La métralière »

_**Un séjour plein d’aventures pour découvrir le Plateau des Glières!**_ out au long de la semaine, les jeunes se retrouvent lors d’ateliers autour de la survie _**(orientation, secours en montagne, survie)**_ et vont devoir récuperer leurs badges au nombre de 3. Tous les ateliers sont encadrés par un accompagnateur moyenne montagne. Après avoir récuperer leurs badges, le groupe crée un campement qui leur permettra de dormir en Bivouac. Que serait un séjour sans une boom pour cloturer celui ci?! Chers P’tits resistants des Glières, rendez vous sur les traces des anciens pour découvrir le plateau!

500€ ; sur inscription

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre de vacances « La métralière » Plateau des Glières – Thorens Glières. 74570 Fillière Fillière Thorens-Glières Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T08:00:00 2021-08-22T23:59:00;2021-08-23T00:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T00:00:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T00:00:00 2021-08-29T14:28:00

Détails Catégories d’évènement: Fillière, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre de vacances "La métralière" Adresse Plateau des Glières - Thorens Glières. 74570 Fillière Ville Fillière lieuville Centre de vacances "La métralière" Fillière