Médiathèque Andrée Chedid, le mercredi 15 septembre à 10:30

Heure du conte pour les 0-3 ans. Ouverture des réservations le 1er septembre.

Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans et les adultes qui les accompagnent.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T10:30:00 2021-09-15T11:00:00

