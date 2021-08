Villenave-d'Ornon Médiathèque Les Etoiles Gironde, Villenave d'Ornon Les p’tits geeks Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 11 septembre au samedi 18 décembre à Médiathèque Les Etoiles

Un samedi par mois venez découvrir ensemble les arcanes du numériques. ———————————————————————- * 11 septembre : Sketchup modélisation 3D * 23 octobre : halloween retrouche photo numérique * 20 novembre : simulateur de conduite * 18 décembre : Stykz, dessin d’animation 2D

Sur réservation • A partir de 5 ans • Gratuit

2021-09-11T11:00:00 2021-09-11T12:00:00;2021-10-23T11:00:00 2021-10-23T12:00:00;2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T12:00:00

