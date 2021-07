Guérande Intramuros Guérande, Loire-Atlantique Les P’tits Explorateurs et les blasons COMPLET Intramuros Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Les P’tits Explorateurs et les blasons COMPLET Intramuros, 6 août 2021-6 août 2021, Guérande. Les P’tits Explorateurs et les blasons COMPLET

Intramuros, le vendredi 6 août à 10:00

Les P’tits Explorateurs mènent l’enquête à la recherche des blasons de la cité guérandaise conservés dans la pierre de granite et sur les vitraux de la collégiale Saint-Aubin. Ils fabriqueront ensuite leur propre écu comme ceux des chevaliers et des princesses du Moyen Age.

inscription obligatoire, 5€

Les P’tits Explorateurs à la recherche des blasons de la cité médiévale Intramuros Guérande Guérande Intramuros Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Intramuros Adresse Guérande Ville Guérande lieuville Intramuros Guérande