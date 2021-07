Candé Candé Candé, Maine-et-Loire LES PTITES PEPITES // DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT À CANDÉ Candé Candé Catégories d’évènement: Candé

Maine-et-Loire

LES PTITES PEPITES // DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT À CANDÉ Candé, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Candé. LES PTITES PEPITES // DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT À CANDÉ 2021-07-24 – 2021-07-24 Boule de fort du Val de l’Erdre Allée Pierre Charpentier

Candé Maine-et-Loire EUR 3 3 L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Découverte de la Boule de fort. Ce jeu appartient aux sports traditionnels issus des cultures populaires locales.

Combien de sociétés en Maine-et-Loire ? Quelle est la longueur et la forme du terrain ? La boule est-elle ronde ?

Autant de questions auxquelles vous aurez les réponses lors de cette visite. Evidemment, vous pourrez aussi tester le lancer de boule en participant à un mini-concours.

Pensez à apporter vos chaussons !

Durée de la visite : 2h30. Tarif :3 € par personne

Places limitées < Réservation obligatoire. RDV Allée Pierre Charpentier - Boule de fort du Val de l'Erdre L'office de tourisme vous propose "les P'tites Pépites", un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu; Découvrez et initiez-vous à la boule de fort à Candé. L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Découverte de la Boule de fort. Ce jeu appartient aux sports traditionnels issus des cultures populaires locales.

Combien de sociétés en Maine-et-Loire ? Quelle est la longueur et la forme du terrain ? La boule est-elle ronde ?

Autant de questions auxquelles vous aurez les réponses lors de cette visite. Evidemment, vous pourrez aussi tester le lancer de boule en participant à un mini-concours.

Pensez à apporter vos chaussons !

Durée de la visite : 2h30. Tarif :3 € par personne

Places limitées < Réservation obligatoire. RDV Allée Pierre Charpentier - Boule de fort du Val de l'Erdre dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Candé, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Candé Adresse Boule de fort du Val de l'Erdre Allée Pierre Charpentier Ville Candé lieuville 47.55807#-1.03104