Les Printanières de Santenay Santenay, 10 avril 2022, Santenay.

Les Printanières de Santenay Santenay

2022-04-10 – 2022-04-10

Santenay Côte-d’Or Santenay

EUR 0 0 “Les Printanières de Santenay”, salon artisanal et gastronomique dimanche 10 avril 2022 de 10h à 18h sur la Place du Jet d’eau de Santenay.

Des artisans d’art et des métiers de bouche seront invités à proposer leurs créations et nous régaler de leurs produits.

Des déambulations assurées par le collectif «Saltimbanque de Bourgogne » animeront cette journée.

santenay@beaune-tourisme.fr +33 3 80 20 63 15

