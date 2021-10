Doullens Lycée de l’Authie DOULLENS, Somme “Les presque-humains : mutants, cyborgs, robots, zombies… et nous” (Seuil) par Thierry Hoquet Lycée de l’Authie Doullens Catégories d’évènement: DOULLENS

"Les presque-humains : mutants, cyborgs, robots, zombies… et nous" (Seuil) par Thierry Hoquet

Lycée de l'Authie, le jeudi 9 décembre à 15:00

Si nous fantasmons parfois d’outrepasser notre condition et de nous arracher à nos origines animales, les cyborgs, mutants, zombies, robots, etc., tous ces « presque-humains », nous rattachent à l’idée d’humanité – que celle-ci constitue une promesse, une déchéance, un stade à dépasser ou une émergence à venir. Réflexions sur le statut et le devenir de la condition humaine face aux découvertes scientifiques.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Lycée de l'Authie 20 Rue de Routequeue – Doullens

2021-12-09T15:00:00 2021-12-09T17:00:00

