Bréhal Bréhal Bréhal, Manche Les prés salés Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Manche

Les prés salés Bréhal, 2 août 2021-2 août 2021, Bréhal. Les prés salés 2021-08-02 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-02 12:30:00 12:30:00

Bréhal Manche Bréhal Lors d’une balade d’environ 5 km, venez découvrir la richesse de la faune et de la flore du Havre de la Vanlée, entre terre et Mer. Durée 2 h 30.

Départ 10 h 00 – Centre PEP les Oyats – Avenue de la Passerelle – Saint Martin de Bréhal.

Inscription obligatoire auprès du camping Lors d’une balade d’environ 5 km, venez découvrir la richesse de la faune et de la flore du Havre de la Vanlée, entre terre et Mer. Durée 2 h 30.

Départ 10 h 00 – Centre PEP les Oyats – Avenue de la Passerelle – Saint Martin de Bréhal.

Inscription… campingmunicipal50290@orange.fr +33 2 33 51 76 07 https://www.mairie-coudevillesurmer.fr/ Lors d’une balade d’environ 5 km, venez découvrir la richesse de la faune et de la flore du Havre de la Vanlée, entre terre et Mer. Durée 2 h 30.

Départ 10 h 00 – Centre PEP les Oyats – Avenue de la Passerelle – Saint Martin de Bréhal.

Inscription… Lors d’une balade d’environ 5 km, venez découvrir la richesse de la faune et de la flore du Havre de la Vanlée, entre terre et Mer. Durée 2 h 30.

Départ 10 h 00 – Centre PEP les Oyats – Avenue de la Passerelle – Saint Martin de Bréhal.

Inscription obligatoire auprès du camping dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT Granville Terre et Mer

Détails Catégories d’évènement: Bréhal, Manche Autres Lieu Bréhal Adresse Ville Bréhal lieuville 48.90142#-1.5594