Atelier de 2h – 10 personnes Venez découvrir le poulailler et le potager d’Olivet en transition pour connaitre les conditions d’un élevage. Pas d’inscription préalable • Samedi 25 septembre – 10h00 >12h00 Jardin de l’EHPAD de la Mothe, 1940 rue du Général de Gaulle (à l’arrière du batiment) Animé par : Olivet en Transition Découverte des secrets d’un poulailler et d’un potager à Olivet Ephad de la Mothe 1940 rue du Général de Gaulle, 45160 Olivet Olivet Loiret

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T12:00:00

