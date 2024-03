LES PLAYMOBIL® À GRUISSAN FONT LE TRI Gruissan, samedi 30 mars 2024.

LES PLAYMOBIL® À GRUISSAN FONT LE TRI Gruissan Aude

A Gruissan, les contrées lointaines des PLAYMOBIL® prennent vie, ouvrant les portes d’un monde imaginaire qui n’a pas de frontière. Imaginez un royaume où les chevaliers défendent de majestueux châteaux contre des dragons cracheurs de feu, tandis que des princesses intrépides naviguent sur les eaux mystérieuses à la recherche de terres inconnues. Découvrez des jungles luxuriantes où des aventuriers et des scientifiques cohabitent avec des animaux sauvages. Chaque scène, minutieusement assemblée, est une fenêtre ouverte sur un univers où chaque détail invite à l’aventure, stimulant l’imagination des petits comme des grands. « Les PLAYMOBIL® à Gruissan font le tri » n’est pas seulement une exposition; c’est une invitation à voyager au cœur de l’enfance. Ici, les petites figurine marquent le début d’une nouvelle aventure épique.

Cette exposition, riche en créativité et en partage, promet d’être un rendez-vous incontournable pour les fans et les familles. Plongez dans l’aventure et laissez la magie des PLAYMOBIL® éveiller l’enfant qui sommeille en vous !

Au programme:

Expositions de collections privées uniques

Vente de figurines PLAYMOBIL®

Diaporamas captivants

Jeux interactifs pour tous les âges

Tombola

Collecte alimentaire au profit de l’association AES

Gratuit pour les moins de 6 ans

0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

Avenue de Narbonne

Gruissan 11430 Aude Occitanie

L’événement LES PLAYMOBIL® À GRUISSAN FONT LE TRI Gruissan a été mis à jour le 2024-02-29 par A.D.T. de l’Aude / OT Gruissan