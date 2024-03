Les pirates attaquent Janzé, dimanche 10 mars 2024.

Les pirates attaquent Janzé

Liz Cherhal et Nicolas Berton nous embarquent dans une nouvelle aventure musicale tambour battant ! Accompagnés de 3 pirates-musiciens, ils invitent les petits et les grands dans une épopée folle. À L’ABORDAGE !

Tonnerre de Brest, Edward Tromblon, chef du bateau pirate le plus hargneux des océans, a disparu. Sa fille Lila, accompagnée du jeune pirate Kikobert et d’une joyeuse bande de corsaires, part à sa recherche sur les mers. Ensemble, ils nous embarquent sur les chemins des trésors cachés, de l’amour, de la ténacité et du courage. Sur scène, Nicolas Berton dit Kikobert, Liz Cherhal et leur équipage de musiciens flibustiers défient tous les dangers pour faire vivre aux moussaillons spectateurs, les aventures de la petite Lila, au fil de chansons aux musiques rythmées et d’histoires de voyages. Non sans humour et poésie, cette fable musicale rock permet de rappeler que l’amour et l’amitié permettent de surmonter tous les dangers, tous les obstacles et que chaque rencontre est une belle occasion de se faire de nouveaux amis.

Autour du spectacle

Plongez dans l’univers de la piraterie et parez-vous de votre plus beau costume de pirate pour l’occasion ! Un décor magique vous attend dans lequel vous pourrez vous prendre en photo et partager un moment de convivialité autour d’un goûter partagé !

Concert rock & Jeune public, à partir de 4 ans .

Allée de l’Yve

Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne

