Montmorillon Office de Tourisme 2 place du Maréchal Leclerc 86500 MONTMORILLON Montmorillon, Vienne Les Petites Folies d’Amélie s’invitent à L’Office de Tourisme de Montmorillon Office de Tourisme 2 place du Maréchal Leclerc 86500 MONTMORILLON Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Les Petites Folies d’Amélie s’invitent à L’Office de Tourisme de Montmorillon Office de Tourisme 2 place du Maréchal Leclerc 86500 MONTMORILLON, 30 octobre 2021, Montmorillon. Les Petites Folies d’Amélie s’invitent à L’Office de Tourisme de Montmorillon

Office de Tourisme 2 place du Maréchal Leclerc 86500 MONTMORILLON, le samedi 30 octobre à 16:00

Dans le cadre du programme « Notre Automne en Sud Vienne Poitou », l’Office de Tourisme de Montmorillon vous attend pour découvrir « Les Petites Folies d’Amélie ». Vos papilles seront en émoi lors de la dégustation de produits à base de châtaignes issus d’une production biologique.

Gratuit

Dégustation de produits à base de Châtaignes Office de Tourisme 2 place du Maréchal Leclerc 86500 MONTMORILLON 86500 MONTMORILLON Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T16:00:00 2021-10-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Office de Tourisme 2 place du Maréchal Leclerc 86500 MONTMORILLON Adresse 86500 MONTMORILLON Ville Montmorillon lieuville Office de Tourisme 2 place du Maréchal Leclerc 86500 MONTMORILLON Montmorillon