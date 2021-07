Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Les Pen Duick à Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Les Pen Duick à Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo, 20 août 2021-20 août 2021, Saint-Cast-le-Guildo. Les Pen Duick à Saint-Cast-le-Guildo 2021-08-20 – 2021-08-22

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Du 20 au 22 août, découvrez les Pen Duick d’Eric Tabarly.

Au programme:

*Arrivée des bateaux pour 18h45

*Une présentation des bateaux vous sera proposé de 10h à 20h. *A la salle d’Armor, une exposition » Restrospective- Transat de 1964″ et une conférence en présence du navigateur Gérard Petipas auront lieu le samedi avec la projection du film de Dominique Pipat. Gratuit. +33 2 96 41 80 18 Du 20 au 22 août, découvrez les Pen Duick d’Eric Tabarly.

