Les pèlerins de la Joie! Eglise saint Roch,allée st Roch Cambrai Cambrai Catégories d’évènement: Cambrai

Nord

Les pèlerins de la Joie! Eglise saint Roch,allée st Roch Cambrai, 1 juillet 2022, Cambrai. Les pèlerins de la Joie!

Eglise saint Roch ,allée st Roch Cambrai, le vendredi 1 juillet à 08:00

Découvrir tout au long de la journée que nos différences culturelles sont une richesse pour chacun d’entre nous .Nous offrons et nous recevons!Nous sommes tous enfants de Dieu . Soirée de partage, de chants, de prieres de nos frères et soeurs de différentes nationalité.

Entrée libre

Partager la Joie de Dieu avec le Monde entier! Eglise saint Roch,allée st Roch Cambrai allee st roch 59400 Cambrai ST ROCH Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T08:00:00 2022-07-01T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Cambrai, Nord Autres Lieu Eglise saint Roch,allée st Roch Cambrai Adresse allee st roch 59400 Ville Cambrai lieuville Eglise saint Roch,allée st Roch Cambrai Cambrai Departement Nord

Eglise saint Roch,allée st Roch Cambrai Cambrai Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambrai/

Les pèlerins de la Joie! Eglise saint Roch,allée st Roch Cambrai 2022-07-01 was last modified: by Les pèlerins de la Joie! Eglise saint Roch,allée st Roch Cambrai Eglise saint Roch,allée st Roch Cambrai 1 juillet 2022 allée st Roch Cambrai Cambrai Cambrai Eglise saint Roch

Cambrai Nord