Homme réparé, homme augmenté – Rencontre Le Labo – Cambrai Cambrai, vendredi 14 juin 2024.

Homme réparé, homme augmenté – Rencontre À l’aube, présumée, de l’ère des cyborgs, cette entrevue avec un expert français en robotique appliquée aux corps permettra d’élucider la nature de cet individu « réparé-augmenté ». Vendredi 14 juin, 19h00 Le Labo – Cambrai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T19:00:00+02:00 – 2024-06-14T20:30:00+02:00

Fin : 2024-06-14T19:00:00+02:00 – 2024-06-14T20:30:00+02:00

Exploration des Disparités entre la Fiction Médiatique et la Réalité Technologique : Une Discussion avec Nathanaël Jarrassé, Expert en Robotique Appliquée aux Corps.

Venez explorer les multiples raisons qui expliquent l’écart entre les représentations surmédiatisées, à la fois fascinantes et effrayantes, et la réalité des avancées technologiques, certes en progression mais nettement éloignées de ces fantasmes. Rejoignez-nous pour une rencontre avec Monsieur Nathanaël Jarrassé, spécialiste français de robotique appliquée aux corps et Chargé de recherche à l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique de Sorbonne Université, CNRS.

Informations pratiques

Le vendredi 14 juin à 19h

Tout public

Sans réservation

Durée 1h30

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Le labo CAC Cambrai