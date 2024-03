La vie en cyan : découverte et réalisation de cyanotypes Le Labo – Cambrai Cambrai, samedi 1 juin 2024.

Atelier Cyanotype : Plongez dans l’Histoire de la Photographie

Venez découvrir l’art fascinant du cyanotype lors de notre atelier animé par le photographe et graphiste cambrésien Yannick Prangère. Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2024, explorez l’un des premiers procédés photographiques inventés. À l’aide d’un papier photosensible et de la lumière du soleil, créez des tirages bleu cyan uniques à partir de photographies anciennes et de végétaux. Une occasion unique de plonger dans l’histoire de la photographie tout en exprimant votre créativité !

Informations pratiques

Ados – adultes

le samedi 1er juin, à partir de 14h00

Durée 2h

Réservation indispensable

Rendez-vous au jardin

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Le labo CAC Cambrai