Session Pat’ – Les cartes diocésaines Le Labo – Cambrai Cambrai, samedi 8 juin 2024.

Session Pat’ – Les cartes diocésaines Découvrez les cartes diocésaines au Labo lors de la prochaine Session Pat’. Une plongée dans l’histoire en quelques instants. Samedi 8 juin, 16h00 Le Labo – Cambrai

Les Cartes Diocésaines : Témoins de l’Héritage Territorial et Spirituel

Les cartes diocésaines, ciments de notre découpage administratif et religieux sous l’Ancien Régime, offrent un regard unique sur l’évolution des territoires et des représentations géographiques. Témoins des espaces spirituels aux frontières parfois imaginaires, ces documents captivants mettent en lumière l’histoire et la géographie de notre pays à travers les âges. Explorez ces trésors cartographiques et plongez au cœur de notre héritage territorial et spirituel.

Informations pratiques

Tout public.

le samedi 8 juin, à partir de 16h00.

Environ 1h.

Gratuit, sans réservation.

Rendez-vous à l’Espace du patrimoine.

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

