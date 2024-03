Rendez-vous aux jardins – Family Games Le Labo – Cambrai Cambrai, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins – Family Games Venez partager un moment de jeu en famille ou entre amis ! Samedi 1 juin, 16h00 Le Labo – Cambrai

Participez à une Journée Jardinière : Jeux et Convivialité au Programme!

Petits et grands, vous êtes cordialement invités à une après-midi conviviale placée sous le signe des jardins! Découvrez une sélection spéciale de jeux ludiques inspirés par la verdure, les feuillages, les potagers et les fleurs. Rejoignez-nous pour cette expérience florale unique où le plaisir et la convivialité sont à l’honneur. Venez nombreux partager cette journée exceptionnelle avec nous!

Informations pratiques

Tout public et pour les familles avec enfants dès 3 ans

Samedi 1 juin 2024 à 16h00.

En continu, pendant 2h00.

Gratuit. Sans réservation.

Rendez-vous au Belvédère

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Le labo CAC Cambrai