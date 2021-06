Montreuil 1ère Compagnie d'Arc de Montreuil Montreuil, Seine-Saint-Denis Les pêchers mignons des archers : exposition sur la Ière Compagnie d’Arc historique de Montreuil 1ère Compagnie d’Arc de Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Les pêchers mignons des archers : exposition sur la Ière Compagnie d’Arc historique de Montreuil 1ère Compagnie d’Arc de Montreuil, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montreuil. Les pêchers mignons des archers : exposition sur la Ière Compagnie d’Arc historique de Montreuil

1ère Compagnie d’Arc de Montreuil, le samedi 18 septembre à 10:00

Une exposition présentée au sein des locaux historiques de la Ire Compagnie d’Arc de Montreuil, pour présenter son histoire en lien avec celle des horticulteurs Montreuillois.

Entrée libre

Exposition « Les pêchers mignons des archers Montreuillois » présentée au sein de la 1re Compagnie d’Arc de Montreuil 1ère Compagnie d’Arc de Montreuil 14 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu 1ère Compagnie d'Arc de Montreuil Adresse 14 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville 1ère Compagnie d'Arc de Montreuil Montreuil