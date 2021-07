La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard, Sarthe LES PAUSES DÉCOUVERTES À L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-MARAIS La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

LES PAUSES DÉCOUVERTES À L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-MARAIS La Ferté-Bernard, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, La Ferté-Bernard. LES PAUSES DÉCOUVERTES À L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-MARAIS 2021-07-27 18:15:00 – 2021-07-27 19:45:00

La Ferté-Bernard Sarthe Sous la conduite d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, vous découvrirez le joyau architectural qu’est l’église Notre-Dame-des-Marais ainsi que le magnifique panorama sur la ville depuis sa tour-clocher. Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de La Ferté-Bernard, nombre de personnes limité à 9, à partir de 9 ans. Prévoir des chaussures adaptées à l’escalier.

