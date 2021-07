Les « Pastilles d’été » Parc du château – Louvres, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Louvres.

Les « Pastilles d’été »

Parc du château – Louvres, le vendredi 30 juillet à 16:00

Les « Pastilles d’été » : un festival culturel effervescent et revigorant ————————————————————————- Concoctées par la direction culture et patrimoine de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France en collaboration avec le musée ARCHÉA, le réseau des médiathèques et le cinéma intercommunal de l’Ysieux, les « Pastilles d’été » sont gratuites et s’invitent dans les parcs et espaces publics de quatre villes du territoire : Fosses, Juilly, Louvres, Dammartin-en-Goële. Ne manquez pas les journées du 15, 16, 30 juillet et du 27 août, pour découvrir leur programmation inédite : ateliers (archéologie et patrimoine, image et cinéma), spectacles (contes, concerts, stand-up, arts du cirque). Elles se clôturent par un ciné en plein air grâce au nouveau circuit itinérant, un équipement intercommunal de proximité, qui sillonnera le territoire de commune en commune afin de proposer des projections hors les murs. **Entre amis ou en famille, venez savourer les « Pastilles d’été » !** **Le vendredi 30 juillet à Louvres (16 h à minuit) :** Lenny M’Bunga, Ahmed Sparrow et Tareek se partageront la scène pour un plateau de Stand Up animé par Certe Mathurin en partenariat avec AQUILETOUR. Toujours, en festivité, le combo lyonnais fait danser les mots de Patrice alias PAT KALLA sur des sonorités qui viennent d’Afrique et d’Amérique du Sud. Et ce n’est pas fini ! Vous aimez les comédies, celle de Jean-Pascal Zadi et John Wax « Tout simplement noir » sera projetée à 22 h. Retrouvez le programme complet (horaires, lieux de rendez-vous) sur notre site internet : roissypaysdefrance.fr ou la programmation complète sur notre agenda en ligne : events.roissypaysdefrance.fr

Entrée libre

4 dates avec 4 villes de 16h à minuit en plein air – gratuit tout public

Parc du château – Louvres 84 rue de Paris 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise



