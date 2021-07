Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Les Olympiades Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Les Olympiades Châteaurenard, 2 août 2021, Châteaurenard. Les Olympiades 2021-08-02 – 2021-08-02 Avenue Denis Pauleau Arènes

Jeux de gardians :

– Saut de cheval à cheval

– Saut de cheval à taureau

– Attente au fer

– Ferrade en piste



Manades : Les Chanoines, Colombet, Lou Simbeu, Gillet



