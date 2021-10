Issy-les-Moulineaux Le Cube Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Les oiseaux ne se retournent pas Le Cube Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**Les oiseaux ne se retournent pas de Nadia Nakhlé** Performance audio-visuelle L’histoire : Amel, 12 ans, doit partir. Il n’est pas ici question de choix. Son pays est en guerre. L’histoire suit le trajet de l’enfant, de Homs à Paris et sa rencontre avec Bacem, un ancien soldat joueur de oud (luth oriental). Ensemble, le soldat et l’enfant parviennent à se reconstruire. Le dispositif vidéo est envisagé comme un long plan séquence qui associe images fixes, images défilées avec parallax, animations. La musique composée par Mohamed Abozekry est interprétée en live (oud et piano), et le spectacle laisse une large place au sound design ( bruitages, voix enregistrées et live). Jeune public Durée : 1h

Sur inscription – plein tarif : 12€ / Tarif GPSO : 8€ / Tarif réduit : 5€

Performance audio-visuelle qui retrace le chemin d’un enfant fuyant la guerre Le Cube 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

