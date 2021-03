LES OISEAUX DE LA RNR MONT DES AVALOIRS, 17 avril 2021-17 avril 2021, Pré-en-Pail-Saint-Samson.

LES OISEAUX DE LA RNR MONT DES AVALOIRS 2021-04-17 09:00:00 – 2021-07-17 12:00:00

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140

Curieux de nature, venez découvrir les oiseaux et les autres petits secrets de la Réserve naturelle Mont des Avaloirs ! Guidé par un ornithologue de Mayenne Nature Environnement et un technicien du Parc, vous pourrez découvrir la richesse exceptionnelle des landes et des forêts de notre point culminant et les outils pour préserver ce site.

