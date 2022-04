Les oiseaux de la Réserve naturelle du Ravin de Valbois Cléron, 28 mai 2022, Cléron.

Les oiseaux de la Réserve naturelle du Ravin de Valbois Cléron

2022-05-28 – 2022-05-28

Cléron Doubs

Venez repérer et apprendre à reconnaitre quelques-uns des principaux oiseaux nicheurs de la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois. Ecoute, observation, convivialité et bonne humeur garanties !

Prêt de jumelles possible.

En partenariat avec l’Office de tourisme Destination Loue Lison

https://www.billetweb.fr/les-oiseaux-de-la-reserve-naturelle-du-ravin-de-valbois

Venez repérer et apprendre à reconnaitre quelques-uns des principaux oiseaux nicheurs de la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois. Ecoute, observation, convivialité et bonne humeur garanties !

Prêt de jumelles possible.

En partenariat avec l’Office de tourisme Destination Loue Lison

Cléron

dernière mise à jour : 2022-04-20 par