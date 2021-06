Les oeuvres ruches de Marlène Huissoud Abbaye de Maubuisson, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Ouen-l'Aumône.

du samedi 3 juillet au dimanche 29 août à Abbaye de Maubuisson

**Les œuvres ruches de Marlène Huissoud ont été réalisées pour le parc de l’Abbaye de Maubuisson dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France avec la médiation de Societies.** Le parc boisé jouxtant à la fois la Maison d’enfants de Maubuisson (Fondation OPJE) et l’abbaye, est l’enjeu de cette commande. Il s’agit ici d’un très bel exemple de collaboration entre une structure à vocation sociale et une structure culturelle. Pour ce projet conjoint visant à installer une collaboration durable et effective entre les deux structures, les commanditaires ont souhaité se tourner vers les espaces verts qui les entourent et œuvrer à la réintroduction des insectes, et notamment des abeilles. Faisant écho à l’histoire de l’abbaye, qui produisait son propre miel, ils ont souhaité confier à une artiste le soin de concevoir des ruches pédagogiques, permettant aux enfants l’observation et l’apprentissage de l’apiculture sans danger. Marlène Huissoud propose ainsi deux sculptures : « Billie » une grande ruche pédagogique pour abeilles sauvages, observable par une fenêtre en plexiglas, et « Dungo Beehive » une ruche entièrement autonome qui sera installée sur les branches d’un arbre en hauteur, et laissée à l’utilisation des insectes. L’artiste a travaillé avec des ébénistes locaux pour produire ses structures en châtaignier, arbre local du Val-d’Oise. Après des études à l’Ecole des beaux-arts de Lyon, puis à la Central Saint Martins à Londres, la designer Marlène Huissoud décide d’explorer les possibilités de création que lui offrent les insectes et leurs déchets en concentrant ses recherches sur deux insectes : l’abeille, qui produit une étonnante résine naturelle, biodégradable, nommée propolis, et le ver à soie, dont le cocon offre un riche potentiel. À partir de ses recherches, elle développe une pratique qui se tourne entièrement vers le refus de l’industrie et le développement de techniques d’artisanats respectueuses de l’environnement et des écosystèmes.

Accès libre

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Abbaye de Maubuisson avenue Richard de Tour Saint-Ouen L’Aumone Saint-Ouen-l’Aumône Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

