Les nuits du tourisme – Découverte des peintures du XIXe siècle à la lampe torche Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Les nuits du tourisme – Découverte des peintures du XIXe siècle à la lampe torche Honfleur, 22 octobre 2022, Honfleur. Les nuits du tourisme – Découverte des peintures du XIXe siècle à la lampe torche

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

2022-10-22 – 2022-10-22 Honfleur

Calvados Découvrir le musée Eugène Boudin à la lumière des lampes torches et regarder

autrement les peintures du XIXe siècle. Sous les lumières artificielles, les

tableaux sont différents et dévoilent une intimité racontant autant leur création

que leur vécu. Départ à 19 h, 20 h et 21 h – Se présenter au musée 10 minutes avant le départ – Durée : 45 minutes – 20 personnes maximum par visite.

À partir de 10 ans

Attention : réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme entre le 17 septembre

et le 20 octobre – Le musée ne fournit pas la lampe torche et vous invite à apporter la vôtre. Découvrir le musée Eugène Boudin à la lumière des lampes torches et regarder

autrement les peintures du XIXe siècle. Sous les lumières artificielles, les

tableaux sont différents et dévoilent une intimité racontant autant leur création

que leur vécu… Musée Boudin

Honfleur

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse Rue de l'Homme de Bois Honfleur Calvados Ville Honfleur lieuville Honfleur Departement Calvados

Honfleur Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Les nuits du tourisme – Découverte des peintures du XIXe siècle à la lampe torche Honfleur 2022-10-22 was last modified: by Les nuits du tourisme – Découverte des peintures du XIXe siècle à la lampe torche Honfleur Honfleur 22 octobre 2022 Calvados Honfleur Rue de l'Homme de Bois Honfleur Calvados

Honfleur Calvados