Les Nuits des Forêts Chantilly, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Chantilly.

Les Nuits des Forêts 2021-07-02 – 2021-07-04

Chantilly Oise

Programmation :

Vendredi 2 juillet :

– 17h30 à 19h : Atelier créatif avec Fabien Bellagamba

Une allée légèrement sinueuse, une éclaircie qui laisse du recul pour voir les arbres dans leur hauteur, la densité du taillis dont les arbres se livrent une concurrence acharnée pour atteindre la lumière. Tentons de capter ces ambiances par le dessin…

A partir de 8 ans – Rendez-vous au poteau de Senlis

– 18h30 à 19h30 : Contes d’une nuit d’été avec Katia, médiathèque de Chantilly

Munis de vos plaids et de votre pique-nique, venez en famille vous évader, en cette fin de journée, dans des histoires de forêt sélectionnées avec soin et contées par Katia.

A partir de 6 ans – Rendez-vous au poteau du puits

Et ne manquez pas la sélection de beaux livres sur la forêt que vous a préparé l’équipe de la médiathèque !

– 20h30 à 23h : Balade crépusculaire, à la simple lueur des étoiles avec Annie Ocana, Découverte Nature et Patrimoine

Découvrez la forêt sous d’autres lumières, à la tombée de la nuit. Une manière de comprendre comment les animaux nocturnes s’adaptent à leur environnement, sollicitent leurs sens pour se déplacer, se nourrir ou se reproduire. L’occasion de revenir sur la pollution lumineuse qui envahit la nuit et d’en mesurer l’impact aussi bien sur la faune, la flore, que sur notre santé. Rendez-vous au poteau de Senlis.

Samedi 3 juillet :

– 14h à 19h : Coup de chaud sur la forêt de Chantilly ! avec l’Office National des Forêts

Pour une raison mystérieuse, certains arbres de la forêt ne vont pas bien… Vincent Tinelle, technicien forestier à l’ONF, a besoin de votre aide. Intégrez l’équipe d’enquêteurs scientifiques et partez à l’aventure afin de découvrir ce qui se trame ! Un jeu de pistes pour petits et grands !

Rendez-vous au poteau du puits – durée d’une partie : environ 1h – départ toutes les 10 minutes

– 21h à 9h : Passez la nuit en forêt le temps d’un bivouac ! avec Grégory Brouilliard, Karuna Nature

Pour les amoureux de la nature, équipés de tente, duvet et tout ce qu’il faut pour une nuit complète en forêt… Rendez-vous donné à l’inscription.

ATTENTION : pour des questions de sécurité, il ne sera pas possible de quitter l’aventure pendant la nuit. Tous les participants devront rester avec nous du début à la fin ! En cas d’intempéries, nous nous réservons le droit d’annuler l’animation.

Dimanche 4 juillet :

Lieu : Table de montgresin – RD 924

– 9h30 : Petit déjeuner et petit mot de bienvenue en présence du Général Jérôme Millet et de Daisy Copeaux de l’Institut de France qui viennent vous présenter le collectif «Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly».

– 10h à 11h : La forêt à la loupe ! Atelier d’éveil

Petites bêtes, mousse, écorces, feuilles… les petits explorateurs partent découvrir la nature pour observer à la loupe les merveilles qui les entourent. A partir de 2 ans – les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

– 10h à 13h : Randonnée historique avec les guides conférencières de Chantilly, ville d’art et d’histoire

De quand date la forêt de Chantilly ? Quels princes l’ont aménagée ? Pourquoi les chevaux de courses s’y entraînent ? Comment est-elle exploitée ? Vous repartirez sûrement étonnés de cette randonnée historique… Réservation auprès de l’Office de tourisme Chantilly-Senlis : 03 44 67 37 37

– 10h30 à 11h30 : Balade méditative avec Adélaïde, coach bien-être

Les longues sorties en forêt offrent aux promeneurs une grande sensation de bien être.

Partez pour une balade méditative et offrez-vous un moment d’introspection et de lâcher-prise.

– 15h à 16h30 : « Balade en forêt enchantée »

Déambulation par la Cie les 3 coups l’oeuvre

Il était une fois un royaume fantastique, une forêt enchantée, un monde magique dans lequel vivent des êtres fantasques : des Princes crapauds, des miroirs magiques, des Princesses déchaussées, des Sorcières amoureuses, des Ogres aux papilles fines, des Chaperons rouges de honte, des Nains qui se déplacent par sept et des tapis volants.

Promenons-nous dans les bois, le loup, il ne nous mangera pas, car escortés par un guide expérimenté vous pourrez tout observer sans danger, ou presque…

Rendez-vous au poteau du puits – tout public à partir de 3 ans mais un peu de marche est à prévoir

Et avec le Parc Naturel Régional – Oise Pays de France… Réservation obligatoire au 03 44 63 65 65

Samedi 3 juillet à 13h45 – A la découverte de la forêt et de ses arbres avec Annie Ocana, Guide de Parc. Devant la Maison du Parc (48 rue d’Hérivaux à Orry-la-Ville) – Durée : 3h – Parcours de 7 km

Dimanche 4 juillet à 14h15 – A la découverte de la Butte aux Gens d’Armes avec Grégory Brouilliard, guide

naturaliste et Fabien Bellagamba, artiste plasticien – Carrefour de la Croix de Pontarmé – Durée : 4h –

Parcours de 8 km / Dénivelé : 40m

Plus d’infos sur www.parc-oise-paysdefrance.fr

Infos pratiques :

Toutes les activités (sauf la déambulation) sont à jauge limitée.

Réservation obligatoire auprès du service patrimoine/culture la ville de Chantilly : m.labbe@ville-chantilly.fr

Pour la sécurité de tous, merci de venir avec votre masque. Du gel sera mis à disposition

En raison de la situation sanitaire ou selon les conditions météorologiques, avant chaque animation, veillez à bien vérifier le maintien de la manifestation sur la page Facebook Ville de Chantilly-Officiel.

m.labbe@ville-chantilly.fr http://www.ville-chantilly.fr/

Jean-Charles Bocquet

dernière mise à jour : 2021-06-17 par