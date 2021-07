Valcourt Observatoire de Valcourt Haute-Marne, Valcourt Les Nuits des étoiles Observatoire de Valcourt Valcourt Catégories d’évènement: Haute-Marne

Valcourt

Les Nuits des étoiles Observatoire de Valcourt, 6 août 2021, Valcourt. Les Nuits des étoiles

Observatoire de Valcourt, le vendredi 6 août à 20:30 Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires

La société d’astronomie de Haute-Marne et l’observatoire de Valcourt vous donnent rendez-vous le 6 août, dès 20h30, pour Les Nuits des étoiles. Observatoire de Valcourt Rue Roger Etienne, Valcourt Valcourt Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T20:30:00 2021-08-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Valcourt Autres Lieu Observatoire de Valcourt Adresse Rue Roger Etienne, Valcourt Ville Valcourt lieuville Observatoire de Valcourt Valcourt