LES NUITS DE LA MAYENNE – L’ENFANCE À L’OEUVRE Laval, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Laval.

LES NUITS DE LA MAYENNE – L’ENFANCE À L’OEUVRE 2021-07-22 21:30:00 – 2021-07-22 22:40:00 Ecole Alain 27 Rue de l’Abbé Angot

Laval Mayenne Laval

15 EUR Les Tréteaux de France

Qu’est−ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration et amène la création ? Comment dans le noyau des émotions intenses de l’enfance, cette période de lait et d’encre, se dessine une vocation ? Ce sont ces questions, soutenues par les textes de Marcel Proust, Romain Gary, Arthur Rimbaud ou Paul Valéry que Robin Renucci fait entendre. Musique et texte entrent en résonance, se jouent des respirations et ruptures. Par la dynamique du rapprochement des œuvres et du dialogue avec le piano de Nicolas Stavy (César Franck, Franz Schubert, Sergueï Rachmaninov…), le comédien donne à percevoir, au−delà de l’art du détail, ces sensations minutieusement observées et exprimées qui invitent le spectateur à explorer l’enfance comme mise à l’œuvre.

À partir de 12 ans

A l’Ecole Alain – Laval

Repli en cas d’intempérie : Scomam à Laval

