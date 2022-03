Les Nuits de l’ espoir 2022 : Du grenier… aux étoiles Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Les Nuits de l’ espoir 2022 : Du grenier… aux étoiles Besançon, 11 juin 2022, Besançon. Les Nuits de l’ espoir 2022 : Du grenier… aux étoiles Micropolis parc des expositions & des congrès 3, boulevard Ouest Besançon

2022-06-11 20:30:00 – 2022-06-11 22:30:00 Micropolis parc des expositions & des congrès 3, boulevard Ouest

Besançon Doubs Besançon 18 18 EUR Les Nuits de l’ espoir 2022 : Du grenier… aux étoiles Dans les rêves des enfants, il n’y a de place que pour le bonheur et les jolies choses. Et pourtant, de l’autre côté du miroir, le monde n’est pas si parfait…

