Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime, Varengeville-sur-Mer [Les Musicales de Normandie] Bertrand Chamayou Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Varengeville-sur-Mer

[Les Musicales de Normandie] Bertrand Chamayou Varengeville-sur-Mer, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Varengeville-sur-Mer. [Les Musicales de Normandie] Bertrand Chamayou 2021-07-31 20:30:00 – 2021-07-30 Musée Michel Ciry 6B Rue Marguerite Rolle

Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime RAVEL, Jeux d’eau, Miroirs (Noctuelles, Oiseaux tristes, Une Barque sur l’océan,

Alborada del gracioso et La Vallée des cloches

LISZT, années de pèlerinage (extraits)

(Les Cloches de Genève, Les Jeux d’eau de la Villa d’Este, Il Penseroso, Venezia e Napoli) Bertrand CHAMAYOU, piano Pour ce concert d’ouverture de l’édition 2021 des Musicales de Normandie, nous avons la joie de retrouver le formidable pianiste Bertrand Chamayou. Avec quatre Victoires de la Musique Classique à son actif, Bertrand s’est imposé comme un interprète majeur

des romantiques mais également des musiques des 20e et 21e siècles. Pour ce concert à Varengeville-sur-Mer, il interprète quelques-unes des plus belles pages de Liszt et Ravel, deux compositeurs que le pianiste affectionne particulièrement : il a en effet enregistré pour Erato l’intégrale de la musique pour piano de Ravel ainsi que l’intégrale des Années de pèlerinage de Liszt, recevant pour ces enregistrements une pluie de récompenses internationales. RAVEL, Jeux d’eau, Miroirs (Noctuelles, Oiseaux tristes, Une Barque sur l’océan,

Alborada del gracioso et La Vallée des cloches

LISZT, années de pèlerinage (extraits)

(Les Cloches de Genève, Les Jeux d’eau de la Villa d’Este, Il Penseroso, Venezia e… contact.musicalesnormandie@gmail.com +33 7 61 24 70 41 https://musicales-normandie.com/ RAVEL, Jeux d’eau, Miroirs (Noctuelles, Oiseaux tristes, Une Barque sur l’océan,

Alborada del gracioso et La Vallée des cloches

LISZT, années de pèlerinage (extraits)

(Les Cloches de Genève, Les Jeux d’eau de la Villa d’Este, Il Penseroso, Venezia e Napoli) Bertrand CHAMAYOU, piano Pour ce concert d’ouverture de l’édition 2021 des Musicales de Normandie, nous avons la joie de retrouver le formidable pianiste Bertrand Chamayou. Avec quatre Victoires de la Musique Classique à son actif, Bertrand s’est imposé comme un interprète majeur

des romantiques mais également des musiques des 20e et 21e siècles. Pour ce concert à Varengeville-sur-Mer, il interprète quelques-unes des plus belles pages de Liszt et Ravel, deux compositeurs que le pianiste affectionne particulièrement : il a en effet enregistré pour Erato l’intégrale de la musique pour piano de Ravel ainsi que l’intégrale des Années de pèlerinage de Liszt, recevant pour ces enregistrements une pluie de récompenses internationales. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Varengeville-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Varengeville-sur-Mer Adresse Musée Michel Ciry 6B Rue Marguerite Rolle Ville Varengeville-sur-Mer