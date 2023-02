Les Musicales de Mortagne et du Perche – Eros et Thanatos chez Franz Liszt – Claire-Marie Le Guay, piano Le Carré du Perche, 24 juin 2023, Mortagne-au-Perche .

Les Musicales de Mortagne et du Perche – Eros et Thanatos chez Franz Liszt – Claire-Marie Le Guay, piano

2023-06-24 – 2023-06-24

Amour, mort : deux pôles apparemment opposés auxquels Franz Liszt, exceptionnel pianiste virtuose, compositeur inspiré autant par la littérature que par la poésie, aura consacré une grande partie de ses œuvres.

Amour et mort réunis dans le drame de Tristan et Isolde de Wagner dont Liszt fera une bouleversante et extatique version pour piano intitulée Isoldes Liebestod (littéralement : La Mort d’Amour d’Isolde).

L’amour dans la mort avec cette œuvre inspirée de Dante évoquant l’enfer et les amours tragiques de Paolo et Francesca.

Et puis la consolation : la composante mystique chez Liszt qui vient adoucir le joug imposé à nos existences. Mysticisme que Scriabine cherchera à sublimer dans sa recherche d’un langage cosmique.

C’est la grande pianiste Claire-Marie Le Guay, merveilleuse lisztienne dont l’enregistrement consacré à ce compositeur a été unanimement salué par la critique qui, avec son incomparable virtuosité mais surtout avec la profondeur de ces interprétations inspirées, nous offrira ce magnifique programme.

Programme :

Liszt (Cantique d’Amour, Funérailles, Consolations,

La Mort d’Isolde, Rêve d’Amour, Après une lecture de Dante)

Scriabine (Etudes, Vers la Flamme)

Programme du festival : https://www.musicalesdemortagne.fr/

