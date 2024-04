Vide-grenier Foire des Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie, samedi 11 mai 2024.

Vide-grenier Foire des Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Samedi

Sur la D386 entre Bagnoles de l’Orne et St Michel des Andaines. Organisée par Avenir Espoir 2000.

Avec ses 2 200 exposants répartis sur près de 2,5 km, la Foire des Andaines est l’un des vide-greniers les plus importants de Normandie. Des milliers de visiteurs y sont attendus pour venir chiner tous types d’objets, anciens ou plus récents, et parfois insolites. L’occasion de leur donner une seconde vie !

Tarifs emplacement

• 3 € le mètre

• 5 € pour le week-end

La réservation des emplacements par les exposants s’effectue auprès d’Avenir Espoir 2000 au 06 71 12 77 47

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 04:00:00

fin : 2024-05-12 19:00:00

Rue de l’hippodrome

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie tourisme@bagnolesdelorne.com

L’événement Vide-grenier Foire des Andaines Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-04-07 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne