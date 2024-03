Spectacle poétique et musical de Brigitte Hynderick et Luc Bert Librairie « Un autre pays » Rémalard en Perche, samedi 11 mai 2024.

Spectacle poétique et musical de Brigitte Hynderick et Luc Bert Librairie « Un autre pays » Rémalard en Perche Orne

Un duo poèmes et piano. Des textes tout en douceur et en émotions, en alternance et en écho, aux mélodies du piano.

Une échappée pleine de charme au cœur des mots et des notes.

Brigitte Hynderick met en voix ses poèmes (issus du recueil Je ou d’autres au jeu de l’instant paru en mars 2023 chez Helloéditions) et ses textes poétiques. Ils s’entrelacent avec les mélodies au piano, musiques originales de Luc Bert, alias Monsieur Luc. Auteure belge, Brigitte Hynderick a une écriture multiforme, poésies, nouvelles, roman court. Son recueil a été publié en mars 2023 chez Helloéditions. Luc Bert est pianiste amateur depuis son plus jeune âge et a participé à de nombreux spectacles.

Pratique à la librairie « Un autre pays » au 8 place du Général de Gaulle à Rémalard.

Pratique à la librairie « Un autre pays » au 8 place du Général de Gaulle à Rémalard.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 17:00:00

fin : 2024-05-11

Librairie « Un autre pays » 8 Place du Général de Gaulle

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie librairieunautrepays@gmail.com

L’événement Spectacle poétique et musical de Brigitte Hynderick et Luc Bert Rémalard en Perche a été mis à jour le 2024-03-22 par OT CdC Coeur du Perche