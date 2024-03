« Les Cormiers de la Paix » Bretoncelles, samedi 11 mai 2024.

« Les Cormiers de la Paix » Bretoncelles Orne

Bretoncelles Patrimoine & Nature organise un nouvel évènement autour des 4 cormiers qui ont été plantés en novembre 2023 sur l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Bretoncelles avec l’association Cormier Sorbus domestica .

Le Cormier est un magnifique arbre fruitier ancien très répandu dans le Perche autrefois, pour ses fruits utilisés en surmaturité (blettes) et son bois homogène et dense. Il a failli disparaître et c’est grâce au travail associatif qu’il a été sauvé.

Plus d’infos sur https://www.bretoncelles-patrimoine-nature.fr/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-11

Espace Naturel Sensible

Bretoncelles 61110 Orne Normandie

