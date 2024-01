Grand rallye patrimoine 2024 Place de l’Eglise Cour-Maugis sur Huisne, dimanche 12 mai 2024.

Grand rallye patrimoine 2024 Place de l’Eglise Cour-Maugis sur Huisne Orne

Rallye-parcours découverte du patrimoine architectural et naturel de Courcerault. Des itinéraires adaptés pour chacun des parcours (pédestre 6 et 12 km cycliste 15 et 26 km VTT 12 et 20 km Cavalier 14 et 22 km Attelage 15 km).

Pratique A vous de constituer le matin votre équipe de 2, 3, 4 personnes. Départ à 8h30 (grands parcours) et 10h (petits parcours) sur la place de l’église de Courcerault. Entre 12h30 et 14h, retour progressif des équipes à Courcerault et pique-nique suivi de la remise des prix avec lots à gagner!

Tarif 10€/adulte , tarif dégressif famille. Tous les bénéfices seront au profit de la restauration de l’église de Courcerault.

Une organisation de l’association Vie et Patrimoine à Courcerault.

Rallye-parcours découverte du patrimoine architectural et naturel de Courcerault. Des itinéraires adaptés pour chacun des parcours (pédestre 6 et 12 km cycliste 15 et 26 km VTT 12 et 20 km Cavalier 14 et 22 km Attelage 15 km).

Pratique A vous de constituer le matin votre équipe de 2, 3, 4 personnes. Départ à 8h30 (grands parcours) et 10h (petits parcours) sur la place de l’église de Courcerault. Entre 12h30 et 14h, retour progressif des équipes à Courcerault et pique-nique suivi de la remise des prix avec lots à gagner!

Tarif 10€/adulte , tarif dégressif famille. Tous les bénéfices seront au profit de la restauration de l’église de Courcerault.

Une organisation de l’association Vie et Patrimoine à Courcerault. .

Place de l’Eglise Courcerault

Cour-Maugis sur Huisne 61340 Orne Normandie assopatrimoinecourcerault@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 08:30:00

fin : 2024-05-12



L’événement Grand rallye patrimoine 2024 Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2024-01-22 par OT CdC Coeur du Perche