Les Musicales dans les Vignes au Domaine de la Brillane 2021-07-25 19:00:00 – 2021-07-25 Domaine de la Brillane 195 Route de Couteron

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 25 25 Ces musiciens de grand talent vous enchanteront, avec les rythmes chauds et sensuels de grands standards de jazz latin : La Fille d’Ipanéma, Désafinado, Besame mucho, Blue bossa, Brazil, Carrioca, La Paloma, Summer Samba….. qui vous donneront l’envie de danser.



Michel Pellegrino : saxophone

Romain Thivolle : guitare

Jean-Marc Pron : contrebasse

Corentin Lucas : percussions



● 19h, dégustation vins possibilité de dîner sur place

+33 4 42 54 21 44 http://www.labrillane.com/ Dans le cadre enchanteur du Domaine de la Brillane à Aix en Provence, venez partager une soirée magique autour de l'Amérique Latine.



Michel Pellegrino : saxophone

Romain Thivolle : guitare

Jean-Marc Pron : contrebasse

Corentin Lucas : percussions



● 19h, dégustation vins possibilité de dîner sur place

● 20h30, place au concert (durée 1h30).

