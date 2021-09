LES MUSÉES DU MANS : PROGRAMME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Le Mans, 18 septembre 2021, Le Mans.

LES MUSÉES DU MANS : PROGRAMME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn

Le Mans Sarthe

Les musées du Mans participent à la 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine. Durant tout le week-end, le musée de Tessé, le musée Vert, le musée de la Reine-Bérengère et le musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt proposent près de 30 animations.

Au programme : visites, ateliers en famille, déambulation, découverte des coulisses, exposition d’art contemporain, enquête musicale avec le Conservatoire du Mans…

Gratuit, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Masque et Pass sanitaire obligatoires à partir de 18 ans.

Programme des activités

musees@lemans.fr +33 2 43 47 38 51 http://www.lemans.fr/musees

Les musées du Mans participent à la 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine. Durant tout le week-end, le musée de Tessé, le musée Vert, le musée de la Reine-Bérengère et le musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt proposent près de 30 animations.

Au programme : visites, ateliers en famille, déambulation, découverte des coulisses, exposition d’art contemporain, enquête musicale avec le Conservatoire du Mans…

Gratuit, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Masque et Pass sanitaire obligatoires à partir de 18 ans.

dernière mise à jour : 2021-09-08 par